Pereira: "Chivas siempre da de que hablar porque los mexicanos podemos hacer cosas grandes"

"El equipo se encuentra listo. Sabemos que no tenemos margen de error . Hemos entrenado muy bien estas semanas y teneos toda la información gracias a nuestro cuerpo técnico. Tenemos muchas ganas de participar en este torneo y de demostrar que Chivas está a la altura de un Mundial de Clubes", declaró el central mexicano.

Un Jair Pereira que no quiere pensar en los futuros fichajes o salidas que se produzcan en el club aunque puedan afectar a su futuro: " No hay distracciones. Lo único que hemos pensado es en el Mundial de Clubes. Las últimas semanas hemos trabajado muy bien, enfocándonos en lo que es Kashima y lo que se diga o esté fuera del Mundial de Clubes la verdad es que no le damos importancia".