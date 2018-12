Cardozo: "Hay que ponerle el pecho frío y recibir las críticas"

El Guadalajara vive un momento amargo , no solo por la rápida eliminación en el Mundial de Clubes ante el Kashima Antlers, sino por el título obtenido por el América con el que se conviertieron en el más ganador de México, más allá de que el DT del 'rebaño', José Saturnino Cardozo , negó sentirse interesado en ese tema.

"La crítica no depende de otro equipo, viene porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer; no creo que ustedes nos critiquen más porque el otro equipo salió campeón", aseguró el paraguayo desde Al Ain en los Emiratos Árabes Unidos.