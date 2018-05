Iker Casillas sobre su retiro: "Quiero seguir jugando"

El portero español del Porto, Iker Casillas, reconoció que quiere seguir "jugando al fútbol" y abrió la puerta a seguir en su actual club, con el que acaba contrato a final de temporada.

"Quiero seguir jugando al fútbol y si el Oporto llama a mi puerta le recibiré con los brazos abiertos", aseguró Casillas en una entrevista que publica el diario Marca.

Llegado al Oporto en julio de 2015, Casillas celebró el domingo la consecución de la Liga portuguesa, la primera que gana desde que fichó por el club portugués.



"La realidad es que el 30 de junio acaba mi contrato con el Oporto y no sé qué pasará. Es cierto que el presidente Pinto da Costa ha mostrado mucho interés y me ha dado mucho cariño", afirmó Casillas.

"La gente me lo ha vuelto a demostrar ante el Feirense una vez más... y estoy encantado", añadió en referencia a como el estadio Do Dragao coreó su nombre durante la celebración del título después de ganar 2-1 al Feirense.

"Es cuestión de hablar las cosas, pero, a día de hoy, no sé lo que va a pasar", añadió el exguardameta del Real Madrid, pese a que principios de marzo un responsable del club había afirmado que esta temporada iba a ser la última del portero en el Oporto.



Casillas consideró que el hecho de ganar la liga portuguesa "no cambia nada" e insistió en que "a día de hoy, probablemente es mi último partido en Do Dragao, no sé lo que ocurrirá porque en un mes acaba mi contrato".

"Sé que he conseguido muchas cosas a lo largo de mi vida de futbolista, cosas muy importantes, hemos hecho felices a muchísima gente... pero para mí venir a Oporto, ganar esta Liga y que la gente lo disfrute me enorgullece", concluyó.