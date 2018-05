Portero del Bayern pide disculpas tras eliminación: “No puedo explicarlo”

Los ecos de la eliminación del Bayern Munich continúan, en esta ocasión fue el arquero Sven Ulreich, quien tuvo un desafortunado error en el encuentro.

El guardameta subió una foto de él en su Instagram con el siguiente mensaje: "Las palabras no pueden describir lo decepcionado que estoy por dejar la Champions League. Queríamos llegar a la final e hicimos nuestro mayor esfuerzo, pero ese error innecesario me pasó a mí. No puedo explicarlo. Lo siento... por mi equipo y por los fans".





El arquero alemán falló en una jugada en la que Toliso le retrasó el balón y este pensó que podía sujetarlo con las manos, algo que no se puede hacer dado que incurre en una falta. Al darse cuenta del detalle terminó por dejarle el balón a modo a Benzema, quien empujó la bola sin marca.

Este gol terminó siendo la diferencia en el marcador, pues el Bayern acabó perdiendo con global de 4-3 tras el 2-2 en el Bernabéu.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los compañeros de Ulreich.

Thomas Müller dijo lo siguiente: "Los errores ocurren. Nadie le culpa porque podríamos haber pasado con ese fallo también".

Javi Martínez también habló al respecto: "Tú nos salvaste el culo muchas veces, Ulle!".



Otros que sumaron comentarios a favor del portero fueron James Rodríguez y Jerome Boateng.