Falcao fue condenado a 16 meses de cárcel y nueve millones de multa por fraude fiscal en España

El colombiano fue declarado culpable de fraude en las declaraciones de rentas del 2012 y del 2013, más fraude en derechos de imagen. No deberá cumplir la pena en prisión porque aceptó pagar.

El pasado de Radamel Falcado en el Atlético de Madrid fue imborrable en lo futbolístico, pero ahora también lo será afuera de la cancha. El delantero colombiano fue declarado culpable de fraude fiscal y deberá enfrentar una pena de 16 meses de cárcel, aunque no la tendrá que cumplir de manera efectiva. Y también se le impuso una multa de nueve millones de euros.

Falcao declaró nuevamente por la mañana ante la justicia española, más precisamente en la sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid, pero no pudo torcer un destino que se anticipaba: el de su sentencia de culpable. Se le comprobaron fraudes en las declaraciones de renta de los años 2012 y 2013. Además se le agregó el delito de fraude en los derechos de imagen, según informa el diario El Confidencial.



El 'Tigre' no irá a la cárcel porque su sentencia es menor a dos años, que es el mínimo exigible para que un condenado no pueda evadir la prisión. En estos casos la decisión de encarcelar o no al culpable es de los jueces, que fallaron en favor de la libertad del futbolista porque aceptó pagar la sanción económica.

El abogado de Falcao es José Antonio Choclán, el mismo de Cristiano Ronaldo. Famoso por llegar a acuerdos fiscales, este profesional estaría traminando un pacto similar para 'CR7'.