Exportero de Lobos BUAP fue sancionado en Colombia por por insultos racistas

Las acciones se presentaron al final del choque entre Rionegro Águilas y Once Caldas, el pasado 10 de septiembre. Según el informe del árbitro Nolberto Ararat, Álvarez, exarquero de Lobos BUAP, empleó lenguaje ofensivo y racista contra el técnico del Once Caldas, Húbert Bodhert.

"Lucero trató a (Johan) Carbonero de ‘negro...’, a insultármelo. Le dije que tiene que respetar. Nosotros no somos indígenas. No puede venir un extranjero a maltratarnos. Somos orgullosos de ser negros. No puede venir un jugador grande a maltratar a uno de 20 años. Le exigí respeto. El árbitro estaba presente", dijo el entrenador del Once Caldas en la rueda de prensa posterior a ese juego.