¡Explotó la 'Pulga'! James Milner confiesa los insultos recibidos por Messi en la Champions League

Una vez que el Liverpool se instaló en la Final de la UEFA Champions League c on una remontada espectacular sobre el Barcelona y a una semana de que los Reds disputen la ‘Orejona’ ante el Tottenham , uno de los referentes en el medio campo del conjuto dirigido por Klopp, James Milner, mencionó que Messi lo llamó “burro” en varias ocasiones durante la Semifinal de ida en Camp Nou.

"Le pregunté si estaba bien, pero estaba furioso. Me empezó a decir muchas cosas en español mientras íbamos al túnel de vestuarios. Me iba llamando ‘burro’, que es un animal pero que también se utiliza en español para referirse a alguien que va dando muchas patadas por ahí. No creo que supiera que entiendo algo de español. Parece que no estaba muy contento…", sentenció el inglés.

“No debes tener miedo de hacer el ridículo ante él, yo lo he vivido... Ya me ha humillado y el video se ha visto un millón de veces, pero no fui el primero y no seré el último. Ante jugadores así, debes hacerles saber que estás aquí y no dejar que hagan todo a su manera, tienes que intentar interrumpirlos, sin lesionarlos, por supuesto. Es parte del juego”, agregó.