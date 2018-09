¡Exclusiva! Visitamos al Chelis en Las Vegas y pide que el Tri tenga un técnico de casa

José Luis Sánchez Solá dirige a Las Vegas Lights, a pesar de la distancia no deja de seguir al fútbol mexicano y habla con la sinceridad de siempre con Univision Deportes. Es un tipo sencillo en las que la franqueza hacia sus jugadores abunda; cuando lo hacen bien aplaude y cuando fallan no duda en decir lo que piensa, como si no existiera ningún filtro entre su mente y sus jugadores.

Apenas se sienta a la entrevista y un cigarrillo lo acompaña, pero platica con nosotros como si nos hubiéramos visto hace apenas unos días atrás, con la singular simpatía que siempre le dio reflectores en la Liga MX.

“Nomás porque vinieron a ver al Canelo, si no, no me vienen a ver cabr#$%”, nos dice a tono de broma, pero como siempre se suelta en sus pensamientos, hablamos de México y por supuesto de la Liga MX. Lo primero es el Tri y no tiene tapujos en criticar el que se busque afuera lo que se tiene adentro.

“Es como una prima que se fue a Europa a buscar el vestido para casarse, fue a París, pero terminó comprando su vestido en la calle de Izazaga, porque ese era el que le quedaba”, cuenta Chelis a forma de anécdota.

Considera que el Tuca está más que apto para dirigir al Tri, pero también habla de Almeyda para que se haga cargo de la Selección Mexicana. “Almeyda no es formado en México, pero conoce a los mexicanos, ya trabajó con ellos y con grandes resultados”, dice Chelis después de despotricar un poco contra los dirigentes.

Le pregunto sobre el juego de México y si vio el desplante que le hizo Maziaga a Lainez en el amistoso en el que los verdes perdieron por la mínima diferencia. Para Chelis es un tema de la cancha y no es algo a lo que se le debe dar gran importancia: “Son cosas del juego, me gustó como respondió Lainez y Edson Álvarez, pero malo es cuando se meten con la esposa del jugador o casa muchos más serias, pero eso… no es para que se hagan olas”.

Después, al estar en Las Vegas le pregunto sobre las tentaciones a sus jugadores en la Ciudad del Pecado, pero me dice que de eso hay en todos lados y que además eso acá es caro, bromea. Después aplaude a los mexicanos que permanecen en su equipo, como Joel Huiqui o Gerardo Lugo. “Se vinieron acá porque no tenían trabajo en México y la verdad es que algunos lo han aprovechado bien”, dice el poblano.

Posteriormente se le pregunta por la pelea del Canelo contra Golovkin, pero no tiene tapujos en señalar que no sabe nada de boxeo, pero como buen mexicano espera que gane el tapatío.

Se indigna un poco cuando le digo que si puedo hablar con uno de sus jugadores y me dice: “Ya me mandaste a la chin#&$”, después sonríe y se aleja. Sigue siendo el mismo hombre que cautivo a la Liga MX con el Puebla por ahí del 2009, cuando tenía al ‘Bofo’ y a Jared en su plantilla. Se le nota tranquilo, pero a la vez con la encomienda de prender el futbol en Las Vegas, para ellos tiene ‘luces’, muchas ‘luces’ mexicanas que le apoyan en los juegos de local y a los que les lleva un poco del verdadero ‘estilo mexicano’, claro está... hablando de fútbol y no de boxeo.