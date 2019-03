El susto de los ucranianos motivó a Portugal a seguir intentando abrir el marcador. En esta ocasión fue Cristiano Ronaldo y su ya clásico desborde, recorte y disparo que esta vez no fue efectivo ante los reflejos de Pyatov, quien evitó la caída de su arco.

Minutos después, en una jugada muy parecida, CR7 volví a enfrentarse a Pyatov en el área chica, y el resultado fue el mismo: el ucraniano defendió con éxito su poste más cercano y el cero no podía moverse del marcador.

Los ánimos bajaron, como suele pasar, en los últimos 45 minutos. Portugal no soltó la posesión, pero no logró llegar al área rival con mucha claridad. Como si dos atajadas a Cristiano y una a Pepe no hubieran sido suficientes, Pyatov atajó por cuarta ocasión un disparo de gol.