¡Qué pesadilla! Turquía zarandea al Campeón del Mundo y le arrebata el liderato del Grupo H

Los locales iniciaron más intensos, con mayor presión sobre el rival, pero fue a balón parado que logró hacerse presente en el marcador. Cengiz Under mandó un servicio pasado a segundo poste, Merih Demiral recentró de cabeza para que Kaan Ayhan fusilara a Hugo Lloris al 30’.



Ese fue un shock del que los franceses no se pudieron reponer. Samuel Umtiti perdió el balón en la salida, enseguida lo recuperó Burak Yilmaz, quien proyectó ante el arribo de Under por derecha, este no se la pensó dos veces y definió cruzado al 40’.