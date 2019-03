Hudson-Odoi sobre insultos racistas contra los ingleses: “Es inaceptable, pero somos fuertes”

“Creo que la discriminación no debería estar en ningún lugar. Como lo he dicho, todos somos iguales, tenemos que jugar un juego justo y disfrutar el momento, pero cuando escuchas esas ofensas y cosas (discriminatorias) provenientes de los aficionados, no está bien, es inaceptable .

“Raheem siempre me ha ayudado, me ha hablado al respecto y me ha dicho: ‘Escucha, no hagas caso, no te preocupes por eso, es fútbol y son cosas que la gente hace’, obviamente no está bien en el deporte, pero tienes que mantenerte duro. Y hablando con él y Rose sobre eso me dijeron: ‘mira, en el fútbol siempre va a pasar eso, la gente va a ser grosera y dirán cosas que no quieres oír, y es parte del fútbol’. Así que a veces solo tienes que bloquear tu mente y continuar con el juego, pero al mismo tiempo, eso nunca debería pasar en el fútbol. Deberíamos poder disfrutar de este deporte y escuchar eso es simplemente inaceptable”, sentenció.