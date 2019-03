Gales apenas le gana a Eslovaquia con una aportación gris de Gareth Bale

Algo pasa con Gareth Bale. Ha sido criticado con severidad tras no encumbrarse como referente del Real Madrid y esa misma inercia negativa la ha trasladado a su selección, donde no pesa, no fluctúa, ha dejado de intimidar a los rivales y no lidera a los suyos, pese a lo que Gales logró imponerse con muchos apuros a Eslovaquia en el inicio de las eliminatorias de la Eurocopa en el Cardiff City Stadium.