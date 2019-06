Amigos y rivales: Gareth Bale no pudo contra Luka Modric y Croacia derrotó a Gales

Todavía no se sabe si Gareth Bale y Luca Modric continuarán en el Real Madrid; sin embargo, ambos futbolistas se enfrentaron en la agónica victoria de Croacia (2-1) sobre Gales en la tercera fecha de eliminatorias para la Eurocopa 2020. Los balcánicos se confirmaron en la cima del Grupo F con seis unidades y gran favorito para llegar al certamen continental.

Eso hizo reaccionar a los croatas, así que Ivan Perisic se internó por la banda izquierda, metió un centro raso y con potencia que buscaba a Andrej Kramaric, pero James Lawrence se le adelantó, no pudo detener su carrera, para marcar un autogol al 16’.

El enojo de Ryan Giggs se hizo patente cuando Harry Wilson le puso el balón a Will Vaulks para que fusilara, pero no empalmó de buena forma y el arquero Livakovic, en dos tiempos, contuvo al 43’. Apenas iniciaba el segundo tiempo y se le anuló un gol por fuera de lugar a Croacia, pero tan sólo al 48’, los locales incrementaron el marcador cuando la zaga visitante se equivocó en la salida, los zagueros no atinaron a despejar y Perisic fusiló sin miramientos.