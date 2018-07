Estos son los 10 candidatos al The Best de la FIFA... ¡y NO está Neymar!

La FIFA dio a conocer hoy los 10 finalistas al premio 'The Best', el nuevo premio que fundó la FIFA tras su separación de 'France Football'. El portugués Cristiano Ronaldo, ganador de las dos ediciones que se han celebrado hasta la fecha (2016 y 2017), encabeza la lista de nominados, en la que también destaca el argentino Lionel Messi y donde asombra la ausencia del brasileño Neymar.

Uno que regresa a este listado es Griezmann, quien tuvo una gran temporada tras ser clave en la conquista del Mundial con su selección y de la Europa League con Atlético de Madrid. El francés había termimado tercero en 2016, pero no quedó entre los 10 finalistas de 'The Best' en 2017.