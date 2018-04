Escándalo: seleccionador de Bolivia es grabado mientras agrede a puños y patadas a un empleado

Mauricio Soria, seleccionador de fútbol de Bolivia, protagonizó un bochornoso incidente en plena calle, al ser grabado mientras agredía a su presunto empleado, pues habría cometido el error de mojar los asientos de su camioneta mientras lo lavaba.

De acuerdo a medio de ese país, esto provocó la airada reacción del entrenador, ya que no sería la primera vez que esto sucedía, razón por la que lo buscó para agredirlo en plena calle.

Pero la historia no para ahí. El entrenador boliviano, a pesar de que en el video se ve como golpea y patea en el piso al que sería su empleado, fue a la comisaría a denunciarlo porque le quedó un ojo morado, producto de la defensa del agredido.

La policía de Cochabamba, ciudad boliviana donde ocurrieron los hechos, arrestó al joven de 27 años.

“Me pateó. No me quedé con las manos cruzadas y también le respondí. Le di uno en el ojo. Me dijo: ‘Mira lo que me hiciste’, y luego le dijo a su mujer ‘tráeme una pistola, voy ha matar a este hijo de p…”, contó el joven al canal boliviano Unitel.

Sin embargo, otras de las versiones indican que el agredido habría sido un ladrón que pretendió robar la casa de Soria.

La Federación Boliviana de Fútbol analiza despedir a Soria, quien ya ha protagonizado similares incidentes con futbolistas e hinchas.