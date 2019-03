Escándalo en el fútbol colombiano: denunciados dos ex silbantes por acoso sexual

“Me pedía que probara cosas nuevas y que tuviéramos una relación. Y cuando le dije que no empezó a tener represalias laborales. Se me insinuaba , era muy inteligente, nunca dejaba un chat o mensaje, todo lo hacía personalmente, pero el acoso era tremendo”, reveló Perilla .

“Me invitó a la casa para ver una final de la Champions League y de un momento a otro empezó a tocarme la pierna. Le dije que me respetara, se puso de pie y desde ese momento cambió conmigo. Desde ese momento no volví a dirigir como lo venía haciendo antes ”, confesó Mejía.

Pero no fue solo Ruiz el implicado. Perilla también acusó de acoso sexual y laboral a Imer Machado . Harold reveló que le hacía bulling . “Me ponía apodos y cuando estaba de espaldas me cogía la cola. Reporté todo a la Comisión, pero nunca pasó nada. Y no solo era conmigo, conozco el caso de otros compañeros con los que se comportaba igual”, dijo Perilla.



A las anteriores denuncias por acoso sexual y laboral, los cuatro ex silbantes agregaron que existen un círculo de corrupción dentro del arbitraje colombiano que no los permite surgir de manera transparente. Además, contó Perilla, hay varias personas en el ‘alto mando’ que saben de la situación, pero trataron de persuadirlo a que no hiciera las denuncias o simplemente no le creyeron.