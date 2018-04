Escándalo de abusos contra menores deja un dirigente imputado y más de diez víctimas en Argentina

Un dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino imputado y más de diez víctimas confirmadas por los casos de abusos de menores es el resultado de una nueva semana de investigación.

Javier 'Pipo' Marín, vocal de la AFA y vicepresidente del club Acasssuso, fue imputado en una causa que se inició por denuncias de abusos contra menores en las divisiones inferiores de Independiente.

"Me quieren ensuciar, soy inocente. Me presenté yo solo, quería que la Justicia supiera que estoy a disposición. No sé de dónde salió mi nombre y se lo pregunté a la fiscal", expresó Marín en declaraciones al sitio 'Doble Amarilla'.

Tras declarar ayer voluntariamente, el directivo de fútbol fue imputado por la fiscal María Soledad Garibaldi, en una causa radicada en la UFI Nº4 de la localidad bonaerense de Avellaneda.



"Hay más de 10 casos, desde los 14 a los 18 años. Y son cinco las personas detenidas por los delitos de abuso sexual agravado. Cada una de ellas tiene varios hechos", declaró hoy Garibaldi.

Los sospechosos detenidos hasta el momento son el árbitro Martín Bustos, Leonardo Cohen Arazzi, Silvio Fleyta, Juan Manuel Díaz Vallone y Alejandro Dal Cin.

Debido a 'encubrimiento agravado', también se encuentra a manos de la justicia Carlos Tomás Beldi, abogado de Bustos.

Esta causa ya excede al club Independiente ya que la propia fiscal advirtió: "Estamos trabajando con los chicos que fueron trasladados de la pensión de Independiente a otros clubes, aunque no daré más información para preservar la integridad de los chicos".



publicidad