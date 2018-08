“Me siento raro, pero tengo que ir a cumplir un sueño que siempre he querido.

“Estoy un poquito nervioso, trabajé mucho para esto, agradecido con la afición porque siempre me ha apoyado, me ha aguantado, también con la institución porque desde los 11 años estoy aquí y porque me dieron todas las facilidades para salir, el apoyo con Jesús Martínez, que es como mi familia, Marco Garcés y Andrés Fassi, así como mis compañeros”, expresó.