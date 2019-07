¿Ya se va? El Chucky no jugó en el amistoso del PSV

PSV comenzó a preparar la siguiente campaña, sin embargo, llamó la atención que no estuvo presente ni en el once inicial, ni en el banquillo, Hirving Lozano de quien se dice ya hay un interés importante tanto del Napoli como del Valencia; el no verlo concentrado con el equipo alimentó fuertemente el rumor de que no entra en planes y de que en próximos días habrá noticias.