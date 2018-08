Pachuca vende a Gutiérrez al PSV por una cuarta parte de lo que recibió por el ‘Chucky’

“Agradecer al Club Pachuca, la institución me facilitó la salida, me apoyó en todo momento, agradecido por eso. En otras entrevistas había dicho que todo iba a llegar a su tiempo, que no me iba a desesperar, estaba tranquilo, se da ahora, contento, ahora a jugar una Champions, mi compañero Hirving me va a ayudar mucho allá. A disfrutar este momento”, aseguró Gutiérrez antes de partir a Holanda. Hoy queda claro que eso era muy cierto y no simple demagogia.