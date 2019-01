Hirving Lozano sueña con el Balón de Oro

El mexicano está consciente de que la competencia a nivel mundial es muy alta; sin embargo, no quita el dedo del renglón.

“Para mí fue lo mejor haber venido aquí. Desde que llegué he aprendido mucho y madurado futbolísticamente. Creo que en cada entrenamiento y partido pongo en práctica algo nuevo", aseveró 'Chuky', quien, de acuerdo a diversos medios, despertó el interés del Nápoli .

"Es hermoso defender esta camiseta. Me gusta mucho. Desde que llegué aquí ha sido algo maravilloso. Honestamente he tratado de darlo todo en los juegos. Me siento muy bien", finalizó.