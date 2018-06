Hirving Lozano acusa actitudes racistas en su contra durante su primer año en Holanda

Es un mal que se extiende por todo el mundo y el futbol no es la excepción. Le pasa a cualquiera prácticamente en cualquier punto del mundo. Holanda e Hirving Lozano no son la excepción .

“Siempre te dicen mexicano mierda , vete a la … todo. Te dicen de todo. Te jalan, te empujan, te hacen de todo. Algunas cosas no lo ven las personas o tratan de ver lo que quieren. Pero bueno, he jugado con la suerte”, aseguró el jugador del Tri que estará en Rusia 2018 a la cadena ESPN .



Y añadió: "Algunas cosas no se si no dejan sobresalir a un mexicano porque somos mexicanos, que nos quieren quitar un peso. La verdad me siento muy bien, voy a tratar de salir adelante como siempre lo he hecho”, dijo.