Equipo de la liga japonesa publica por error el fichaje de Torres

La página web de la J-League, la liga nipona, publicó por error una noticia anunciando el fichaje del español Fernando Torres por el club japonés Sagan Tosu, y posteriormente pidió disculpas por el "malentendido".

La noticia sobre la llegada del delantero español al club de Kyushu (sudoeste de Japón) fue publicada con fecha del 31 de mayo en la página de la competición nipona, y aunque fue retirada a los pocos minutos, esto no evitó que comenzara a circular por las redes sociales.



Fernando Torres has signed for Sagan Tosu, announced the J-League website—until they deleted the post, blaming an "administrative error" (h/t @English_AS) 🇯🇵 pic.twitter.com/Nl8ENImZUT

— B/R Football (@brfootball) May 30, 2018