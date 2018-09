En el fútbol también: el sufrimiento de los futbolistas mexicanos en Venezuela

Nieto llegó en enero para el Carabobo en la ciudad de Valencia, en Venezuela, luego de no encontrar acomodo en ningún equipo del futbol mexicano. Al surgido de los Pumas de la UNAM no le quedó de otra que aceptar la propuesta, pero la experiencia no fue positiva en lo deportivo y mucho menos en lo económico.

“Yo llegué en enero y hasta marzo recibí mi sueldo. Traía eso en la cabeza, llevé un poco de dinero, pero necesitaba para solventar mis gastos y los de mi esposa. Eso me empezó a pesar porque no cobraba”, sentenció.

“Hubo cosas extracancha que no me parecieron, no las había vivido, no había pasado por eso y que al final me costó bastante, ya no jugaba futbol con el amor de siempre, iba a entrenar y con la cabeza en otro lado. El problema fue cuando nace mi bebé, terminé mi contrato y empezó nuestra aventura, sacar su pasaporte para poder salir del país”, afirmó consternado.