El West Ham no levanta; Chicharito tuvo unos minutos en la derrota ante el Arsenal

Los malos momentos para Javier ‘Chicharito’ Hernández parecen haber vuelto, el mexicano no inició como titular ante el Arsenal, uno de los duelos más importantes del West Ham en este inicio de campaña. El tapatío salió a la banca y su lugar fue tomado por Marko Arnautovic, quien por si fuera poco marcó gol a los 25’ minutos de juego.

En realidad, la actuación del austriaco como un nueve fue muy buena, una situación que no beneficiaba en nada al exdelantero de Chivas y el Real Madrid; en esta ocasión la confianza del estratega Manuel Pellegrini, más la presión del triunfo, le hicieron tomar decisiones importantes. El empate del Arsenal se produjo a los 30’ minutos de juego por medio de Nacho Monreal.

El primer disparo de Hernández fue a los 64’ minutos, intentó clarear al arquero Petr Cech, pero su intento no rindió frutos. Corrió detrás del esférico, pero no tenía opciones claras. Su actuación no fue la mejor a pesar del ímpetu mostrado.