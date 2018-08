El ‘Tuca’ defiende a Nahuel y le contesta a Caixinha: “Que diga misa, me vale mad...”

“¿Para qué entro en polémica? Cada uno habla lo que se le da la gana. Que diga misa, a mí me vale mad... Que hable de mí y todo eso, no sé por qué tocó mi tema, ni si tenía que meterse. Y si se quiere meter, conmigo no va a encontrar polémica, que siga hablando lo que quiera, yo mejor me callo el hocico y mejor me pongo a trabajar y resolver que no pudimos dar un triunfo, que es lo que más me interesa”, destacó.