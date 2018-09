El taxista argelino de Nashville que es aficionado del Cruz Azul y que conoció a Zidane

“Trabajaba en una cocina y la mayoría de mis amigos eran mexicanos, ellos apoyaban a Chivas o América, entonces, con el mismo argumento de ellos de ‘te voy a ganar’, comencé a seguir al Cruz Azul, me gusta mucho, de cualquier forma, el color azul me gusta”, indicó el argelino, quien no es ajeno a esa extraña historia de La Máquina en la que no ha podido levantar un título de Liga desde 1997.