El Puskás a Mohamed Salah, la última gran vergüenza por parte de la FIFA

Una bonita anotación, que puede ser anotada en cualquier partido, y que no tiene absolutamente nada de espectacular, en un encuentro cualquiera de Premier League frente a un equipo que no es top como el Everton, terminó por ‘convencer’ a la FIFA para darle a Salah el reconocimiento.

La credibilidad de la FIFA, otra vez, queda en evidencia. Un probable castigo o una venganza a Cristiano Ronaldo por no asistir a la gala aparece como la única opción posible para no reconocer la anotación del portugués frente a la Juventus en la pasada semifinal de la Champions League.

A diferencia de la forma en que se elige al ganador del The Best, donde técnicos y capitanes de las selecciones nacionales avaladas por FIFA votan y entregan 5,3 y 1 punto a sus elecciones, el Puskás no tiene un modo de elección que sea claro o abierto. Simplemente se deja al gusto particular y personal.