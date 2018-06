El PSG es la única opción de Cristiano Ronaldo para jugar en Europa

En esta ocasión, la jugada no depende de una chilena magistral con la que batir a Buffon o de enseñar unas abdominales perfectas en la final de la Champions. Depende de Jorge Mendes, su representante, que sabe que no va a conseguir la cifra que el Real Madrid espera para empezar la negociación. Al menos en un club europeo. Y Cristiano no quiere irse a China, que sí lo pagaría, pero el astro portugués se siente anacrónicamente (no es lo físico, pero sí en lo biológico) como un chaval de 26 años.