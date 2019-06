El poderoso y conmovedor mensaje de Marta a las futbolistas brasileñas

Sobresalir en el fútbol brasileño la ha convertido en un ejemplo a seguir no solo en su país. Para Marta fue doloroso quedar fuera del Mundial de Francia 2019 ; sin embargo, la caída la llevó a tomar las cosas con filosofía e invitar así, a las mujeres a destacar en el balompié.

". Yo digo esto en el sentido de valorar más. La gente pide tanto, pide apoyo, pero también necesitamos valorar. Entrenen más, deséenlo más. No siempre vas a tener a una Formiga, no siempre vas a tener una Marta, no siempre vas a tener una Cristiane. El fútbol femenil depende de ti. Piensen en eso. Lloren al principio para sonreír al final. Deben estar listas para jugar 90 minutos y 30 más, los minutos que sean necesarios”, dijo la jugadora al término del partido en el que Brasil cayó en Octavos de Final ante Francia.