El destino cambió la historia de Maradona; apuntaba hacia Europa y terminó en México

"Me invitó a charlar, a tomar algo, y me contó las ganas que tenía de trabajar. Sabiendo que estoy en el día a día, que si había una posibilidad le gustaría, que lo llame", mencionó Bragarnik en entrevista para Infobae.

"Lo vi. Charlé con él. Le dije: "No vengo a juzgarte qué hiciste o no hiciste en tu vida fuera de lo que es el jugador, pero sí tengo claro que si vos te decidís a dirigir y a hacer las cosas dentro de una cancha, ¿quién te puede decir algo con todo lo que hiciste y sabés?". Fui a eso, a que se vuelva a hablar del Maradona que todos queremos", recalcó el representante.

"Me comentó si tenía alguna posibilidad de un técnico porque él estaba evaluando cambiarlo. Yo, obviamente, le comenté: 'Mirá, justo se dio una situación y creo que puede ser una buena posibilidad para él. Creo que Diego tuvo un condicionante con el idioma en los anteriores lugares y el carisma de él es clave para llegarle al jugador, por eso es importante que se pueda expresar'", explicó sin detenerse.

"Otra cosa que me pasó es que cuando llegamos al DF (Distrito Federal) el primer avión que salía a Dorados tenía como seis horas de escala. Cada situación era… Estamos hablando de Maradona, un tipo que habrá tenido todos los lujos y los gustos donde estuvo. Así que cuando estábamos arriba del avión le dije: 'Mirá, Diego, que vamos a tener una escalita más larga…'. Capaz que se me bajaba su le avisaba abajo", detalla.

"Y no, nos quedamos charlando, jugando al truco. Una persona normal con la que podés compartir, nos divertimos. Obviamente fuimos a un salón específico en el aeropuerto porque con Diego no podés estar en ningún lado abierto. Llegamos a Dorados y no se podía salir del aeropuerto", se sucitó en septiembre del 2018, comentó Bragarnik.