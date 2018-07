El Celta de Vigo, Maná y por qué a Mohamed ya no le gusta que le digan ‘Turco’

Apenas el lunes pasado Maná estuvo presente en Vigo, ahí en la cumbre del concierto, Fher se enfundó con la camiseta 10 de Thiago Aspas, lo que desató la locura masiva de los cerca de 100 mil asistentes. En la primera fila estaba el entrenador del Celta, Antonio Mohamed, quien luego de 20 años en México como jugador y técnico, se considera un auténtico fanático de la agrupación rockera.



“Tengo muchos grupos favoritos, pero Maná… Y viene a Vigo, no lo puedo creer, estoy feliz. Voy a verlo a él, lo conozco a Fher, los conozco a todos, voy a verlos cuando estén, es más, yo creo que me voy a subir a cantar con ellos (risas). No, no es cierto, pero Maná para mí es lo máximo”, aseveró Mohamed previo al concierto, estuvo presente y en definitiva no se subió al escenario.

El estratega del Celta de Vigo develó sus secretos más recónditos como sus ídolos Diego Maradona y Michael Jordan, que no puede vivir sin su teléfono, que le encanta Miami, las pastas, le molesta la falta de compromiso, califica al fútbol como su vida y, sobre todo, en una entrevista para el Diario As, indicó que ya no quiere que le llamen ‘Turco’ mientras dirija al club celeste, dijo a que bajo ese sobrenombre se les conoce a los aficionados del Deportivo La Coruña, su gran rival.



“Entonces no me tienes que decir ‘Turco’ nunca más. A partir de ahora soy ‘Toni’ para siempre”, indicó esbozando una ligera sonrisa, aunque aclaró la razón por la que se le conoce así: “Porque en Argentina a todos los que descienden de países árabes les llaman ‘Turco’”. Y es que Mohamed Matijevich es descendiente de yugoslavos por parte de su madre y de libaneses de su padre, no conoció a ninguno de sus abuelos debido a que huían de los conflictos bélicos de sus respectivos países.