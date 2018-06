El Barcelona se lanzará a por Salah para calmar la crisis interna en la entidad blaugrana

Más allá de estos hechos, Bartomeu no renovó el contrato de Rebert Fernández, secretario técnico, que expirará el próximo día 30 de junio. En su lugar el club ya ha anunciado la llegada de Abidal. En medio de la crisis, el presidente le ha encargado al francés un fichaje necesario, mediático y cuyo rendimiento esté garantizado. Puede gastarse hasta 150 millones de euros en esa operación, siempre y cuando ejecute las salidas pendientes de Rafinha (actualmente cedido al Inter de Milán y quiere cómpralo), André Gomes (sin comprador interesado) y Aleix Vidal (que interesa al Sevilla pero no dentro de la operación Lenglet).

Todo apunta a que el elegido es Salah. El egipcio fue la sensación de la pasada Champions y se le espera en este Mundial para ver si Egipto puede pasar a Octavos. En el Barcelona desean que eliminen a Egipto pronto para poder negociar su salida y que no destaque demasiado en dicho evento para que no se encarezca más del presupuesto disponible. En el Liverpool, que ya perdieron a Coutinho, no quieren sentarse a negociar. La única vía es la de convencer al jugador y que éste fuerce la negociación entre las partes.