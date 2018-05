El Atlético de Madrid negocia por Jamie Vardy con el Leicester

El delantero internacional por Inglaterra, Jamie Vardy, es el objetivo número uno del Atlético de Madrid para la temporada que viene. Simeone ya había intentado su fichaje hace dos años, pero el equipo del futbolista había conquistado el título de Liga y su continuidad con ´Los Zorros´ era necesaria. Además, el futbolista deseaba jugar la Champions con su club (curiosamente, el Leicester fue eliminado por el Atlético en esa edición del torneo). Este año, sin embargo, el Leicester ha quedado noveno en la Premier League y no competirá en Europa. Algo que uno de los mejores delanteros del fútbol europeo no puede permitirse. Es más, se trata del delantero titular de la selección de Inglaterra el próximo Mundial de Rusia.



publicidad

Vardy ha anotado 20 goles en esta temporada, lo que le ha llevado de cabeza a la prelista de Inglaterra. Simeone suspiraba por él desde el día en el que el Atlético eliminó al cuadro inglés hace dos años. No dudó en deshacerse en halagos hacia el club en general y el delantero en particular. Según el Mirror, la operación rondaría los 30 millones de dólares. El Leicester está intentando retener a su estrella ofreciéndole un nuevo contrato de dos años. Sin embargo, su venta no sería un mal negocio para los ingleses ya que se trata de un futbolista de 31 años por el que podrían sacar un buen dinero.

Diego Simeone cree que una delantera Costa-Vardy rompería muchos registros y haría al Atlético aspirar a todo. Además, tiene prisa por ficharlo antes del Mundial, ya que una brillante actuación del atacante revalorizaría su precio y surgirían nuevas ´novias´ con las que competir. El Atlético ha intentado poner varias cortinas de humo sacando nombres como Cavani o Di María, pero realmente el elegido para hacer olvidar a Griezmann es Vardy.

El delantero británico ya ha hablado con Simeone y está abierto a negociar. El Atlético quiere alinearlo en la final de la Supercopa de Europa que se disputará en Tallín, Estonia, el próximo 15 de agosto y cuyo rival saldrá del duelo entre el Real Madrid y el Liverpool de la final de Champions el próximo 26 de mayo.