El ascenso de Cristiano deberá esperar: Zidane le dará descanso para el juego ante Leganés

Con la finalidad de darle descanso ante la seguidilla de partidos que ha tenido, Cristiano Ronaldo no jugará el partido de este miércoles contra el Leganés.

Cabe recordar que el equipo merengue visitará la ciudad de Butarque este miércoles para disputar el partido aplazado frente al Leganés.

El técnico madridista sustituyó a Cristiano Ronaldo en los últimos minutos del último partido de Liga, el pasado domingo en el Benito Villamarín ante el Real Betis, y en su comparecencia previa ya dejaba entrever su decisión.



"Cristiano no sé cuántos años seguidos lleva jugando 60 partidos a la temporada sin parar. Llega un momento en el que es necesario para él y para el equipo no jugar de vez en cuando. Él está mejor, haciéndolo de esta manera y claro que lo hablamos por el bien de todos", adelantó Zidane.

Después del entrenamiento en la Ciudad Real Madrid, Cristiano viajó en un vuelo privado junto a su pareja y colgó la foto en sus canales oficiales en las redes sociales con el comentario: "El amor está en el aire" acompañado de unos iconos de corazones.

Love is in the air ❤️❤️ pic.twitter.com/cwyBIQNaBQ

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 20, 2018