Érick Gutiérrez debe mejorar, pero en Holanda ‘culpan’ a Van Bommel por no aprovecharlo

De acuerdo al columnista Valentine Driessen, del diario De Telegraaf, no es que al ‘Guti’ le falte calidad o no sepa manejar la presión, sino que simplemente no encaja en el mediocampo del técnico Mark van Bommel, que está diseñado con dos jugadores de recuperación y un enganche, en ambas posiciones el mexicano no le convence, por ello ha sido relegado a ser la segunda, tercera y hasta la cuarta opción. Eso pese a que su inteligencia deportiva lo catalogó como un jugador a explotar en breve.