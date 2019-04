El portero del Vitesse se queja del ‘Chucky’: “Él fue a buscar el contacto para el penalti”

“Sentí que saltaba sobre mi cuerpo, me alcanza a tocar con la pierna derecha. Yo ya estaba en el camino, en el recorrido, por eso fue él fue por mí, a buscar el contacto y no por la pelota. No pensé que fuera a haber una sanción”, recalcó el arquero de 35 años en declaraciones que reproduce De Telegraaf.