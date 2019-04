'Chucky' Lozano recibe disculpas del jugador que lo lesionó

"La pelota realmente vino con muy poca velocidad. Intenté deslizarme hacia adelante, pero él estaba atorado en ese momento. Con la pierna izquierda me deslicé contra él. Yo mismo no me di cuenta de que le había golpeado tanto. Acababa de entrar. Estaba en el vestidor del PSV. Aceptó mis disculpas. Creía que no tenía intención de golpearlo. No sé si su lesión es grave", expresó Heerkens al portal fcupdate.nl.