Duras palabras contra Pogba: "Es obvio que quieres jugar en otro equipo pero no seas un mercenario"

"Como aficionado, sinceramente, creo que nadie es más grande que el club, y no estoy interesado en gente que está pensando en otras cosas. Si aún estuviera en el vestuario, mi consejo personal sería: Paul, es obvio que quieres jugar en otro sitio, pero sé profesional. No seas alguien al que se vea como un mercenario. No necesitas eso", explicó Neville, quien también pasó 19 años en el United en declaraciones al periódico británico The Times.