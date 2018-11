Duras críticas a Hugo Sánchez: Para entrenar al Madrid hace falta más que dar tres volteretas en el aire

Dichas palabras no fueron bien recibidas por un sector de la prensa española, pues consideraban que el mexicano no tenía los méritos suficientes para dirigir al equipo. Uno de los más críticos al respecto fue el periodista Juanma Rodríguez, quien en su momento dijo que “no solo el técnico no sería la mejor solución”, sino también “la manera en la que se ofreció a Florentino Pérez tampoco no es la correcta".