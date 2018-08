Diego en relación a Lionel Messi: “Maradona hay uno solo, dejen de hinchar las pelo…”

Cada vez que habla, Diego Maradona forma una hecatombe alrededor del fútbol argentino. Su palabra es escuchada, aunque ya no con la veneración de antaño, se extraña lo que hacía dentro de la cancha, ya que fuera no ha sabido transmitir toda esa magia que emergía de sus pies. El ‘Pelusa’ analiza el entorno de la albiceleste y pide que no se le compare con nadie, ni siquiera con el propio Lionel Messi.

“(La gloria) no me la van a sacar nunca, yo soy distinto de todos... Yo no me comparo con nadie. Me quieren hacer siempre decir algo de Lio, pero no voy a decir nada porque conmigo se comportó siempre diez puntos. Pero Maradona hay uno solo, y que se dejen de hinchas las pelotas”, aseguró Diego en una charla con el Diario Olé, en la cual desmenuza otros tópicos interesante.



QUE MESSI DESCANSE DE LA SELECCIÓN: “Sí, yo le daría aire, respiro. Le diría ‘juega en Europa, no viajes más, que no te usen más’. No tendría que ir a un amistoso sólo porque la Selección gana más con él, eso lo hacía conmigo Grondona también, ojo, pero nosotros en aquella época teníamos menos plata que el Chavo (del Ocho). Hoy para Messi no es necesario que se esté moviendo por plata”.

EL DT DE LA ALBICELESTE: “Te dicen que no hay plata en la AFA y le hacen un contrato de 20 millones de dólares a Sampaoli... no merece análisis. No quiero hablar de esos temas porque me pongo mal. Porque fui, soy y seré parte del fútbol argentino, le pese a quien le pese. Hoy están hablando de un montón de entrenadores y a mí no me nombró nadie. (Me sorprendió) que apareciera Jorge Almirón, me parece una cosa tremenda... Pero ya lo de Sampaoli fue cualquiera”.

LOS SELECCIONADOS NACIONALES: “Los jugadores tienen su parte de culpa, y nunca se hicieron cargo, como nosotros en su momento sí lo hicimos. Son de otra generación. Si a mí me ponen la plata enfrente y la gloria, yo prefiero quedarme con la gloria. La gloria a mí me va a hacer grande y me va a dar el día de mañana más plata de la que tengo hoy”.

SU CANDIDATO PARA DT ALBICELESTE: “Me quedo con el ‘Flaco’ Menotti, sin dudas, pero con una versión moderna. Le cambiaría algunas cosas, como el achique. Después, no hay nada. Todos los nombres que se tiran en la TV son ilusiones. Simeone no va a venir ni se le ponen un camión de guita (dinero). Creo que no quiere meterse en un quilombo (problema) que viene desde que los hijos de Grondona eran chiquitos”.

