Diego Armando Maradona rompió el silencio y explicó su situación de salud

" Mienten , mienten, hablan de Alzheimer, no saben lo que quiere decir esa palabra, es muy jodida, la gente que tiene Alzheimer se muere, yo no me estoy muriendo " dejó en claro con un evidente tono de cólera.

"Estos hijos de saben qué, la tiran para crear confusión y a mi la confusión no me va porque esto es no saber hacer periodismo, es querer agarrar el camino más corto y querer ganarle al otro, yo no, yo gané el primer puesto jugando al futbol", agregó Maradona.