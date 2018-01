"Debe buscar otro equipo", advierte Emery sobre Lucas Moura

El brasileño Lucas Moura, quien prácticamente no tiene cabida en el París Saint-Germain, "debe buscar otro equipo", señaló este martes su entrenador, el español Unai Emery.

"Hablé con él y con todo el respeto que le tengo, no hay opción aquí de que tenga más tiempo de juego, debe buscar otro equipo porque es un ganador", dijo Emery.



Lucas habló de su situación en L'Equipe: " El choque es brutal. Estoy asqueado por no jugar, por no poder expresarme como yo lo hacía (...) No estoy contento. Pensaba haber construido algo sólido con el club, pero no es el caso".

El habilidoso mediocampista perdió protagonismo en el cuadro parisino tras las llegadas de Neymar y Kylian Mbappé.