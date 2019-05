Darío Silva, el exmundialista de Uruguay que terminó como mesero y con una pierna amputada

El exdelantero charrúa dice que sus representantes lo llevaron a la ruina: “Ellos manejaron el dinero, hicieron lo que quisieron y después se robaron el dinero”, indicó el exfutbolista al programa ‘El Chiringuito’. Silva se retiró de forma repentina luego de que Uruguay no clasificara al Mundial de Alemania, pero dice que esa decisión tuvo motivaciones muy personales.

“Mi padre me dijo en la cara que no sabía si iba a aguantar más de tres meses vivo y por eso dejé el fútbol”, pero a los pocos días de haber regresado a Montevideo, el 23 de septiembre del 2006, sufrió un grave accidente que le cambió la vida. Perdió el control de su camioneta, chocó contra un poste de luz y salió disparado, sufrió una fractura en el cráneo y otra en su pierna derecha.

Iba acompañado de otros dos futbolistas, Elbio Papa y Dardo Pereira, quienes resultaron tan sólo con algunas heridas. Mientras que Silva era amputado de la parte inferior a la rodilla de la pierna derecha: “Cometí un error, me sucedió esto y ya está. Me dolió lo que sucedió, pero menos mal que no pasó más de lo previsto”, dijo.