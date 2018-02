La crisis eterna de Cruz Azul

La Máquina no gana desde la fecha 2 y lo más preocupante es que en casa ni siquiera han podido hacer gol, los focos de alarma se han encendido.

Pasan los años, los refuerzos, los técnicos y Cruz Azul sigue sumergido en una crisis interminable que parece eterna, están metidos en un loop infinito de fracasos tras fracasos y el único afectado es su golpeada afición.

Y este torneo no parece ser la excepción, de nueva cuenta con la llegada de Pedro Caixinha llegó la ilusión de sus seguidores, un técnico campeón con Santos y con recorrido europeo, sin embargo, ya cruzamos el primer tercio del torneo y esta Máquina no anda, y por el contrario parece que se descarrila.

La derrota ante Necaxa prende los focos de alerta, ya que sumaron su segunda derrota consecutiva y ante equipos, con todo respeto para Necaxa y Atlas, de media categoría, que deambulan de medio tabla hacia abajo y mucho pasa por la actitud del equipo en el terreno de juego.



Cruz Azul ganó en la Fecha 2 ante Chivas y desde entonces hilvana cuatro juegos de liga sin conocer la victoria y lo más preocupante es que no sabe ganar en casa, ni siquiera sabe hacer gol en casa.

Los jugadores aún no terminan por asimilar el sistema de Caixinha, pero lo mortificante es que parece que algunos ni siquiera les interesa, ya que deambulan en el terreno de juego y aquí el único que pierde es el seguidor que cada 15 días va al Azul y no ha podido festejar un solo gol de su equipo en lo que va del torneo.

Y el calendario no luce nada sencillo para los cementeros, ya que aún le falta enfrentar a rivales como Monterrey (la próxima jornada), así como a Pumas, América, Tigres, entre otros, y bajo ese panorama y las grandes dificultades que tiene este equipo para no sólo sumar triunfos, sino goles, Caixinha deberá trabajar horas extras para aspirar a la Liguilla, de lo contrario Cruz Azul seguirá metido en ese círculo vicioso que parece no tiene final.

Pero aún nada está perdido, y es momento de que el estratega portugués demuestre porque es uno de los entrenadores más cotizados de México, en estos momentos los celestes se ubican en el onceavo puesto de la tabla, por lo que una seguidilla de victorias los metería de lleno a zona de clasificación.

Pero para ello debe ganarse la confianza de sus jugadores, que cada uno asuma su rol, que Corona sea el líder que se necesita, que Enzo Roco y Julio Domínguez le den solidez a una defensa endeble, y que Cauteruccio y Felipe Mora les corra sangre por sus venas y se echen el equipo al hombro cuando éste más los necesite.