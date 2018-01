Aficionados de Cruz Azul piden el regreso de Alemao al equipo

Los aficionados de Cruz Azul no olvidan a José Carlos Toffolo, mejor conocido como Alemao, jugador brasileño que en su paso como cementero anotó tres goles y con su carisma se ganó a la afición, a los medios, pero no a la directiva, que decidió no darle continuidad.



En su cuenta de Instagram Alemao colocó una imagen de Cruz Azul en la que agradecía haber vestido sus colores y de inmediato aparecieron las muestras de afecto pidiendo el retorno del ahora jugador del Eindhoven de la segunda división de Holanda.



Hasta el momento la más reciente incorporación del Cruz Azul es Carlos ‘Gullit’ Peña que se une a refuerzos como Carlos Peña y Walter Montoya.