Crítica voraz de un diario brasileño contra Neymar: “Es la peor figura creada en 20 años”

Eso sí, el artículo hace una aclaración pertinente, las cualidades futbolísticas de Neymar están más allá de cualquier discusión: “Antes de que lance la primera piedra, reitero, es la peor figura, no el peor jugador. Como atleta, el camisa 10 está en la línea sucesoria de Ronaldo ‘Fenómeno’, Romario y Ronaldinho Gaúcho, a pesar de que no ha ganado un Mundial como estos tres. El delantero puede alcanzar, por qué no, el nivel de Messi y Cristiano Ronaldo, aunque las circunstancias indiquen que no es la tendencia”.