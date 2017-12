¿Cristiano 'Spielberg'? CR7 dijo que le "gustaría hacer películas" después de retirarse del fútbol

La estrella de los ‘Merengues’ no le basta con tener su propia marca de ropa, museo y varios hoteles en Portugal, sino que pretende, tras dejar las canchas, entrar en el campo de las películas. ¿De acción, de drama, de comedia? Aún no se sabe. Sin embargo, esto fue lo que le confesó, en diálogo exclusivo, al exfutbolista Alessandro Del Piero, quien sirvió como entrevistador de la cadena de televisión Sky Sport.

El capitán de la selección de Portugal también le explicó al exvolante de la Juventus que entraría a incursionar en este campo, y quizás en otros más, “no por el dinero sino por el placer de hacer otras cosas”.

Cristiano Ronaldo es un ícono universal. Tiene el récord de mayor seguidores en redes sociales: 261,7 millones de personas. A su vez, según la revista Forbes, es uno de los deportistas mejor pagaos del planeta. Durante el 2016 su ingreso fue de 85 millones de euros.

Sin duda, como le confesó a Del Piero en la entrevista, el nacido en una familia humilde en Madeira, construyó, gracias a su talento con la pelota y su imagen física, “el hombre de negocios” que es y aspira ser detrás de las canchas.

"Tengo claro que tarde o temprano llegará el momento de retirarme. Mi vida después del fútbol será bonita, estoy seguro, y no lo digo por el dinero, sino por el placer de hacer otra cosa. Me gustaría intentar hacer películas, tengo mis hoteles, mis gimnasios, mi línea de ropa con Nike... Me veo con un hombre de negocios", dijo.



A las empresas que ha logrado crear y a su reconocimiento mediático, también hay que agregarle su solidaridad con los más necesitados. En el 2011 reunió, gracias a una subasta de una de sus Botas de Oro, 1.5 millones de euros para ayudar a los niños palestinos de Gaza. Lo anterior, uno de los tantos gestos de filantropía del astro del fútbol.

Ojalá, si CR7 logra ser director de películas, inspire sus guiones en este tipo de historias en las que él mismo sirvió a los menos favorecidos. Y no sean films parecidos a sus expresiones constantes de narcisismo por Instagram. Entonces al estante lleno de copas de Europa y guayos de oro, le tendría que hacer espacio a un premio Óscar o un Globo de Oro...