Crisis de resultados de Grupo Pachuca; en Chile, Everton está cerca de descender

El Pachuca no es el único de los equipos del grupo homónimo que no logra obtener resultados positivos. León y Mineros deambulan en la media tabla de la Liga MX y Ascenso MX, respectivamente, desde hace algunos torneos, pero es el Everton de Viña del Mar quien, en este momento, más preocupa a la alta dirigencia de los hidalguenses, pues se encuentran en último lugar de la liga andina, lo que significaría el descenso de los ‘ruleteros’.

Jesús Martínez, presidente del grupo, viajó a Chile la semana pasada para revisar que está ocurriendo con el equipo que dirige Javier Torrente. Con el ex entrenador del León, quien tomó el ‘banquillo’ desde el 3 de junio, el conjunto ‘oro y cielo’ no ha logrado repuntar, aunque con la presencia de Martínez y el nombramiento de Gustavo Dalasasso como nuevo director deportivo, el club volvió a ganar este fin de semana, después de 14 juegos de no hacerlo.