CR7 sigue ‘destapándose’ y habló de su supuesta violación, de la Juve, de Messi y del Balón de Oro

Ronaldo considera que hay gente a la que le gustaría que no figurara entre los mejores del mundo, pero avisa de que el final de su carrera no está todavía cercano. "Hay a quien le gustaría que fuera el final de una época. Pero no es así. Estoy y seguiré estando siempre aquí. Y lo merezco. Mis resultados hablan por mí, no me dejen fuera de juego", señala.